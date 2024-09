Turista svizzero punto da una vespa a Cala del Morto: salvato in elicottero

A prestargli i primi soccorsi sono stati gli operatori della Postazione estiva di Chia, ma data la gravità della situazione e l’impossibilità di raggiungere facilmente il punto in cui si trovava, è stato necessario l’intervento dell'elicottero dell'Areus. L’uomo è stato issato a bordo con un verricello e poi trasferito in ambulanza al Policlinico di Monserrato. Fortunatamente, nonostante la criticità iniziale, le prime informazioni riferiscono che il 55enne non sarebbe in pericolo di vita. Un intervento tempestivo e ben coordinato che ha scongiurato conseguenze peggiori.

Momenti di grande tensione a Cala del Morto, Domus de Maria, dove un turista svizzero di 55 anni è stato punto da una vespa, scatenando uno shock anafilattico. L’uomo, già in una condizione fisica delicata a causa di una protesi alla gamba e privo di un braccio, si trovava in una zona isolata e di difficile accesso.