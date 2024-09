Cronaca Il maniaco incappucciato è tornato! Paura a Cagliari nel quartiere di Mulinu Becciu

L’ultimo avvistamento risale alla notte scorsa quando due ragazze lo hanno incrociato per strada, denunciando poi l’accaduto sui social, nel tentativo di allertare il vicinato. Questo il racconto delle ragazze pubblicato sui social. Stanotte a Mulinu becciu è stato avvistato nuovamente il maniaco, era sotto le scale del condominio di Via Borromini ed è stato visto che cercava di nascondersi nella stradina affianco al palazzo, dopodiché era nascosto dietro una macchina in via Gherardo delle Notti di fronte al parchetto e poi ha iniziato a correre nella campagna di fronte che porta a via Carpaccio abbiamo chiamato le forze dell'ordine ma ha fatto in tempo a scappare anche questa volta. Era un uomo vestito tutto di nero incappucciato e sembrava avesse il volto coperto come se indossasse uno scaldacollo che gli copriva il viso, abbastanza magro e alto più o meno 1.70. Vi prego chiunque sia della zona e veda qualcosa o qualcuno di sospetto chiamate subito le forze dell'ordine o fate qualcosa perché non si può vivere così, siamo terrorizzate siamo giovani e non è giusto che abbiamo paura perché per strada girano elementi del genere.