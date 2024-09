Truffa a una nonnina 90enne a Mogoro: Arrestati due malviventi al porto di Olbia

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Oristano e condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Mogoro, ha svelato una truffa elaborata ai danni della vittima, una signora ultranovantenne del centro cittadino. Il 13 settembre, dopo una perquisizione, i due arrestati sono stati trovati in possesso di 14.065 euro in contanti, 45 monili in oro per un valore stimato di 5.000 euro e quattro smartphone. La truffa era stata architettata il 11 settembre, quando la signora era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era finto un comandante dei Carabinieri.





Il malvivente le aveva raccontato che suo nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, per evitare il suo arresto, era necessario versare una grossa somma di denaro. Terrorizzata e sola in casa, la donna ha consegnato 2.500 euro ai due uomini che si erano presentati alla sua porta poco dopo, fingendosi collaboratori dei Carabinieri. Solo grazie all’intervento di un parente, la truffa è stata scoperta e denunciata. L'operazione dei Carabinieri di Mogoro, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dal Reparto Territoriale di Olbia, è stata condotta con rapidità ed efficacia. L'analisi delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di identificare l'auto usata dai truffatori, una Renault Clio intestata a una società di leasing, e di ricostruire l’intera dinamica.





I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Sassari-Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e verificare il coinvolgimento dei malviventi in altri casi simili.

Un'operazione congiunta dei Carabinieri ha portato all'arresto di due uomini di 32 e 26 anni, originari della provincia di Caserta, ritenuti responsabili di estorsione aggravata ai danni di un’anziana signora di Mogoro. I due sono stati bloccati al porto di Olbia, mentre tentavano di imbarcarsi su una motonave per lasciare l’isola.