Suni: Arrestato 45enne per detenzione di marijuana

L'operazione è il frutto di un’attenta attività di osservazione condotta dagli investigatori che, grazie a un meticoloso lavoro sul territorio, sono riusciti a individuare l’abitazione e ad effettuare la perquisizione decisiva. La scoperta conferma la crescente diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'area della Planargia, una zona da tempo sotto il controllo vigile delle forze dell'ordine. La lotta contro il traffico di droga prosegue senza sosta, con i Carabinieri impegnati in una costante attività di contrasto che, come in questo caso, si avvale del fondamentale supporto dell'Autorità Giudiziaria per l'adozione immediata dei provvedimenti necessari.





L’uomo, attualmente sottoposto alle indagini preliminari, dovrà rispondere delle accuse nel corso del processo. L’inchiesta rimane aperta e non si escludono ulteriori sviluppi, sia in termini di nuovi elementi investigativi che di eventuali prove a favore dell’indagato.

Nella giornata del 16 settembre, i Carabinieri della Stazione di Suni hanno portato a termine un'operazione che ha condotto all'arresto di un 45enne del paese per detenzione di stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, eseguita nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, l’uomo è stato trovato in possesso di 160 grammi di marijuana, abilmente nascosti all’interno di un serbatoio di una stufa a pellet.