Tragedia in Superbike: morto il pilota italiano Luca Salvadori

Una tragedia ha colpito il mondo della Superbike. Luca Salvadori, pilota italiano e noto youtuber, ha perso la vita sul circuito di Frohburg Dreieck, in Germania, durante le qualifiche. Al primo giro, Salvadori si è scontrato con il pilota tedesco Grams. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma l'impatto è stato fatale per Salvadori, che è stato subito trasportato in ospedale. Purtroppo, a soli 32 anni, non ce l’ha fatta, a causa delle gravi ferite riportate. Salvadori non era solo un pilota, ma anche una figura seguita e apprezzata online. Lo scorso anno aveva debuttato nel Moto Mondiale, ingaggiato dalla Ducati Pramac Racing per le moto elettriche. Il suo canale YouTube, dove condivideva la sua passione per le corse e i motori, conta attualmente oltre 600 mila iscritti, testimoniando il grande seguito e affetto che aveva conquistato nel tempo.