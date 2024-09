Cronaca Olbia: Giancarlo Campus perde la vita in un tragico incidente sul lavoro

Giancarlo Campus, 66 anni, noto imprenditore nel settore nautico e fondatore della Sailboard, è morto in un tragico incidente avvenuto nella zona industriale di Olbia. L'imprenditore è rimasto schiacciato da un muletto che si è capovolto mentre manovrava il macchinario per il trasporto di materiali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per Campus non c'è stato nulla da fare. La sua morte lascia un vuoto nel settore della nautica, in cui era considerato un punto di riferimento per il suo contributo e passione.