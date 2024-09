Tragedia a Ozieri: muore un bambino di dieci anni schiacciato dalla porta di calcio

L'incidente si è verificato mentre la città era immersa nei festeggiamenti per la Beata Vergine del Rimedio, una ricorrenza che ora lascia spazio a un lutto collettivo. Le autorità locali stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità per l’incidente. Quella che doveva essere una giornata di gioco si è tramutata in un dramma che ha spezzato la vita di un bambino e gettato nello sconforto una famiglia e un'intera comunità.

Ozieri è sconvolta da una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Gioele Putzu, un bambino di appena dieci anni, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi presso il campo sportivo Meledina, nel quartiere San Nicola. Il piccolo, come tanti suoi coetanei, stava giocando a calcio con gli amici, quando una delle porte del campetto gli è caduta addosso, causando ferite letali. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Ozieri, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. Il campo, che per tanti bambini e ragazzi del quartiere è un luogo di divertimento e spensieratezza, si è trasformato improvvisamente in un teatro di dolore e disperazione.