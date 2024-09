Olbia, uomo nudo semina il panico inseguendo alcuni passanti: fermato dalla Polizia locale

L'uomo, oltre a essere privo di vestiti, mostrava segnali minacciosi e avrebbe cercato di avvicinarsi a diverse persone. Il timore diffuso era che potesse aggredire qualcuno o compiere gesti estremi, come lanciarsi nel vuoto. Immediatamente sono intervenuti gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia locale di Olbia. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e calmato dagli agenti.





Una volta immobilizzato, è stato accompagnato al pronto soccorso di Olbia per gli accertamenti del caso e per ricevere l'assistenza necessaria. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato l'individuo a tali comportamenti, ma le autorità stanno indagando per fare luce sulla vicenda. Il tempestivo intervento della Polizia locale ha evitato possibili conseguenze più gravi, ristabilendo l'ordine e la sicurezza nella zona. La comunità di Olbia, ancora scossa dall'episodio, attende aggiornamenti sullo stato di salute dell'uomo e sull'esito delle indagini.

