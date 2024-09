Lula, sequestrata piantagione di marijuana: denunciato un 45enne

Le indagini, tuttora in corso, mirano a chiarire ulteriormente la posizione dell'indagato, la cui responsabilità sarà valutata nel corso del procedimento penale. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, evidenziando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto alle attività illecite sul territorio. Le autorità ricordano che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che l'effettiva responsabilità dell'indagato sarà determinata nel corso del processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

All'alba di ieri, a Lula (NU), le Squadriglie dei Carabinieri "Iloghe" e "Monte Pizzinnu" della Compagnia di Siniscola hanno individuato e sequestrato una vasta piantagione di marijuana composta da 1.150 piante ad alto contenuto di THC, per un peso complessivo di 700 chilogrammi. L'operazione è il risultato dei quotidiani rastrellamenti effettuati dai militari specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, capaci di operare in scenari impervi per ricercare coltivazioni illecite e persone ricercate. Dopo giorni di silenziose osservazioni e accertamenti sul campo, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 45 anni, ritenuto responsabile della coltivazione illegale.