Macomer, arrestato 38enne per maltrattamenti in famiglia





Tuttavia, le violazioni accertate dai militari e segnalate all'Autorità Giudiziaria hanno portato all'aggravamento della misura cautelare. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa: a Budoni, il 38enne avrebbe aggredito fisicamente la vittima. In quell'occasione, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.





Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell'indagato sarà valutata nel corso del processo, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Macomer con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della locale Procura della Repubblica. Già dal marzo 2024, l'indagato era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.