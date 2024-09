Sardegna, l'energia che si perde nel vento

Il rapporto sullo stato dell'Unione dell'energia, diffuso ieri dalla Commissione europea, annuncia che l'eolico ha superato il gas, diventando la seconda fonte di elettricità nell'Unione. Nella prima metà del 2024, le rinnovabili hanno generato il 50% dell'energia elettrica europea. In questo panorama, l'Italia vede nella Sardegna una delle regioni più prolifiche in termini di energia eolica. "Ogni anno, questa regione produce il 46% di fabbisogno energetico in più del necessario, ma solo una piccola parte riesce ad essere esportata", continua Pitea. "Sommando la quantità di energia esportata verso la penisola e verso l'estero, si conta una perdita complessiva della rete di 600 MWh". Secondo Aceper, sono cinque i problemi principali che causano questa dispersione energetica: la mancanza di infrastrutture adeguate, collegamenti sottomarini insufficienti, carenza di investimenti, burocrazia e regolamentazione inefficace, e l'intermittenza della produzione di energia eolica. Un paradosso, quello sardo, dove l'abbondanza si trasforma in spreco.





L'isola potrebbe essere un faro nel Mediterraneo per la produzione di energia pulita, ma senza interventi mirati rischia di vedere svanire nel nulla una risorsa preziosa. Servono infrastrutture moderne, investimenti coraggiosi e una burocrazia snella che permetta di sfruttare appieno il potenziale eolico e non solo. La sfida è aperta: trasformare il vento in energia concreta, senza dispersioni, per illuminare non solo la Sardegna ma contribuire in modo significativo al fabbisogno nazionale. Un obiettivo raggiungibile, se si saprà mettere a sistema volontà politica, investimenti e innovazione tecnologica.

