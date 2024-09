HappyClown Sassari compie 20 anni e festeggia con il Festival nazionale di Clownterapia

In programma una conferenza nazionale sulle prospettive del clown in corsia nel periodo post Covid, un workshop sul benessere del clown e uno spettacolo variegato di gag e sketch per i bambini e la cittadinanza di Sassari, con protagonisti clown volontari e formatori clown che in questi venti anni hanno contribuito alla crescita dell’associazione e dei suoi componenti. Ospite d’onore dell’evento sarà Michael Christensen, fondatore nel 1986 a New York della prima unità speciale di clown dottori al mondo, che sarà il relatore del tema al centro dei lavori, partendo dagli esordi dei servizi dei clown ospedalieri e dall’evoluzione dell’attività per affrontare infine il grande tema delle sfide future del clown in corsia. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Università degli Studi di Sassari, Comune di Sassari e AOU Sassari, e il contributo di Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari, Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, Abinsula e Verde Vita. La partecipazione alla conferenza darà diritto al riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. L’Associazione HappyClown Sassari. Nasce nel 2004 sulle orme dell’attività del clown professionista Michael Christensen, che nel 1986 ha fondato a New York, insieme all'amico Paul Binder, The Clown Care Unit, la prima unità speciale di clown dottori, per portare gioia e sorrisi all'interno degli ospedali pediatrici.





“Oltre il sorriso, la gioia dell’impegno”, è il fondamento dell’attività dell’associazione che oggi può contare sulla collaborazione di quasi 40 volontari (della provenienza professionale più disparata tra insegnanti, dipendenti pubblici, avvocati, infermieri, commercialisti), che prestano servizio negli ospedali e nelle strutture per anziani di Sassari e in particolare nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile delle Cliniche Universitarie di Sassari. L’associazione fa parte della Federazione DottorClown Italia e collabora attivamente con istituzioni e associazioni che operano nel sociale e con la Consulta Sociale del Volontariato. Nel corso di questi 20 anni, oltre ai servizi in reparto, i volontari di HappyClown hanno portato avanti e partecipato a vari progetti. Tra i più importanti: – “Carnival du Ospidal” e “Nadal du Ospidal” parata clown presso i vari reparti ospedalieri, dal 2005 ad oggi(tranne gli anni COVID – la Settimana del Volontariato dal 2005 al 2010 – Rappresentazione e Laboratorio Teatrale “Il Piccolo Principe” in collaborazione con La Compagnia Teatrale La Botte e il Cilindro – Formazione AIEOP presso Dynamo Camp 2012 – Progetto InCORPOrare inFORMAzioni – Progetto Caritas “Sii tu il primo passo” presso le classi di vari Istituti Superiori – Progetto “Oltre il sorriso, la gioia dell’impegno. What is your love strategy?” Incontro e workshop con Patch Adams per i 10 anni di attività dell’Associazione – Progetto “Clown in TrasFormAzione: la terapia del sorriso” – Progetto “Teatro a domicilio” – Progetto “Rinascere… con il Naso Rosso” sostegno emotivo di “take care” rivolto a pazienti in follow-up.

L’associazione HappyClown Sassari celebra il suo ventennale e organizza il Festival nazionale di Clownterapia, che riunirà in città volontari clown di tutta l’Italia. Due giornate di confronto e attività, sabato 28 settembre al CineTeatro Astra, e domenica 29 nella Sala congressi del’Hotel Grazia Deledda, per parlare di clownterapia dal punto di vista medico ma anche dalla prospettiva del ricco e composito esercito di persone che portano il sorriso nelle corsie degli ospedali e non solo, i volontari.