Grave incidente sulla Statale 130: donna in codice rosso





L'automobilista della Seat, finita fuori strada, ha riportato solo lievi ferite e ha rifiutato le cure mediche. Il traffico è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni, causando disagi e rallentamenti. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e ripristinare la normalità sulla strada.

Ieri pomeriggio, intorno alle 17, la quiete della Statale 130 Dir è stata spezzata da un violento scontro tra una Seat Leon e una Fiat 500, nei pressi dell'incrocio con la Provinciale 5 in direzione Decimomannu. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i Carabinieri, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava nella Fiat 500 insieme al marito: è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso.