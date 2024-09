Cronaca Incidente alle porte di Alghero: tre auto coinvolte, due feriti in ospedale

Ieri sera la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero è intervenuta alle porte della città in seguito a uno scontro che ha coinvolto tre automobili. Nell'incidente, due degli occupanti hanno avuto la peggio e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. La Polizia Locale è giunta sul posto per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, collaborando con il personale sanitario. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre si lavora per ristabilire la normale viabilità nella zona.