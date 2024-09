Caos notturno a Cabras: tre cittadini inglesi barricati in un alloggio dopo fuga dai Carabinieri





Durante il tentativo di consegna del titolo di guida, che il conducente aveva dimenticato nella struttura ricettiva, i tre uomini hanno improvvisamente reagito barricandosi all’interno dell’alloggio, bloccando l’ingresso con un armadio per impedire l'accesso ai Carabinieri. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento delle componenti specialistiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, tra cui un militare "negoziatore".





Grazie al lavoro di mediazione condotto in inglese, si è riusciti a ripristinare la calma e a garantire la sicurezza durante le operazioni successive. Al termine dell'intervento, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, mentre tutti e tre gli uomini dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Notte movimentata quella trascorsa a Cabras, dove tre cittadini di nazionalità inglese hanno seminato il panico sfrecciando per le vie del paese a bordo di un SUV, destando forti preoccupazioni tra i residenti. La situazione si è aggravata quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano, allertati dalle segnalazioni dei cittadini, hanno fermato il veicolo per un controllo. Il conducente, sottoposto all'etilometro, è risultato positivo, circostanza che avrebbe portato al ritiro immediato della patente. Tuttavia, nessuno dei tre uomini era in possesso di documenti identificativi, complicando ulteriormente la situazione.