Oristano: Riunione in Prefettura per il futuro del Porto industriale





La riunione rappresenta un'occasione fondamentale per affrontare problematiche e opportunità che riguardano lo scalo portuale e il suo ruolo nello sviluppo economico del territorio. A precedere la riunione, alle ore 11:00, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova delimitazione operativa del porto presso la banchina pubblica di Oristano-Santa Giusta. Un segnale tangibile dell'impegno per rendere lo scalo più efficiente e competitivo, a beneficio dell'intero sistema produttivo della provincia.

Il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha convocato per lunedì 16 settembre 2024, alle ore 12:00, una riunione in Prefettura per discutere le strategie necessarie allo sviluppo infrastrutturale del porto industriale di Oristano. Questo incontro mira a delineare un piano concreto per potenziare uno degli snodi logistici più importanti della provincia. Saranno presenti i Sindaci di Oristano e Santa Giusta, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Responsabile di RFI Sardegna, il Presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, il Comandante della Capitaneria di Porto e il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.