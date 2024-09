Lei (NU): 92enne denunciato per indebita percezione dell'assegno di inclusione





Il nodo della questione riguarda i soggiorni all'estero del 92enne, che ha superato il limite dei 29 giorni, condizione che comporta la perdita del diritto al sussidio. I Carabinieri, con il supporto delle banche dati, hanno ricostruito i movimenti e documentato l'irregolarità.





A seguito delle indagini, è stato coinvolto anche l'INPS per il recupero delle somme erogate. Al momento, il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e l'effettiva responsabilità dell’indagato sarà valutata in sede di giudizio. Resta il fatto che l'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza di controlli accurati per evitare abusi nel sistema di erogazione dei sussidi.

A Lei, in provincia di Nuoro, i Carabinieri della Stazione di Silanus e del nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro hanno denunciato un uomo di 92 anni per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’anziano avrebbe percepito indebitamente l’assegno di inclusione per un importo complessivo di oltre 21 mila euro, dal mese di agosto 2021.