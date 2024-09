Cronaca Manifestazione contro l'eolico a Cagliari: cittadini in difesa del territorio sardo

Lunedì 16 settembre, alle ore 16, Cagliari si prepara ad accogliere una manifestazione dei cittadini davanti al Palazzo della Regione in viale Trento, per dire "no" all'assalto dell'eolico selvaggio che minaccia il paesaggio e l'identità della Sardegna. Le pale eoliche, sempre più diffuse, rischiano di deturpare un territorio unico, trasformando quello che è un paradiso naturale in una distesa di infrastrutture invasive. Questa crescente indignazione ha portato alla mobilitazione non solo degli abitanti dell'isola, ma anche di numerosi sostenitori e amici della Sardegna, che per la prima volta si riuniscono senza bandiere o colori politici. Uniti solo dalla determinazione di proteggere il loro patrimonio naturale. Alle 18, dopo la manifestazione, si terrà un dibattito a Palazzo Doglio, moderato da Red Ronnie, che vedrà la partecipazione di figure autorevoli come l'avvocato Linda Corrias, il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, l'architetto Maria Paola Cau e la bionaturopata Arianna Mendo. Tra gli interventi in programma anche quello di Paolo Sceusa, presidente emerito della Corte di Cassazione. L'evento punta a far sentire forte la voce di chi crede che la sostenibilità non debba significare sacrificare la bellezza naturale di un'isola che già tanto dà al resto d'Italia. Il messaggio è chiaro: sì all’energia pulita, ma non a scapito dell’identità e del paesaggio sardo. La Sardegna è un territorio da rispettare e preservare, non da sfruttare senza controllo.