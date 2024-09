Sassari: Tolleranza zero contro gli incivili, raffica di sanzioni per l'uso improprio degli stalli per disabili





Le attività della Polizia Locale non si limitano solo ai parcheggi riservati, ma includono anche il controllo degli attraversamenti pedonali e delle aree adiacenti alle scuole. Con l'inizio delle lezioni, i controlli si intensificheranno negli orari di entrata e uscita degli studenti, per contrastare un fenomeno ricorrente: genitori che parcheggiano negli stalli per disabili, togliendo il diritto a chi ne ha effettivamente bisogno. Le segnalazioni provengono spesso da cittadini attenti, mentre i genitori dei bambini disabili, paradossalmente, denunciano raramente il problema. Finora, le sanzioni per sosta sugli attraversamenti pedonali nel 2024 sono state 875, a fronte delle 1099 dell’anno precedente. Per quanto riguarda chi parcheggia sui marciapiedi, le multe sono state 1331, rispetto alle 1590 del 2023. Questi numeri riflettono una mancanza di rispetto per le regole che garantiscono la sicurezza e i diritti di tutti, in particolare delle persone con disabilità. Nel 2021, il codice della strada è stato modificato per inasprire le sanzioni, che ora possono arrivare fino a 700 euro, con la decurtazione di quattro punti dalla patente.





La Polizia Locale di Sassari continua anche la campagna "Pedoni sicuri", volta a contrastare chi parcheggia su spazi destinati a pedoni, persone cieche, persone in carrozzina o con passeggini, contribuendo a un miglioramento della vivibilità e della sicurezza per tutti. Sassari dichiara guerra all’arroganza e all’inciviltà, tutelando il diritto alla mobilità delle persone più vulnerabili e dando un messaggio chiaro: la collettività non può più tollerare comportamenti che danneggiano il bene comune.

La Polizia Locale di Sassari ha intensificato i controlli contro chi viola i diritti dei cittadini più fragili, con particolare attenzione all'uso improprio degli stalli riservati agli invalidi. In otto mesi, fino al 12 settembre, sono state elevate ben 474 sanzioni per l'occupazione indebita di questi spazi. Se il trend dovesse continuare fino alla fine dell’anno, il numero di violazioni supererebbe ampiamente quello del 2023, quando furono registrate 601 sanzioni. L'ultimo episodio di malcostume è avvenuto pochi giorni fa, quando gli agenti hanno scoperto che il contrassegno di un'auto parcheggiata in uno stallo per disabili era scaduto dal 2019, mentre il titolare del documento risultava deceduto dal 2017. L'auto è stata immediatamente rimossa e al proprietario è stata inflitta una multa tra i 168 e i 672 euro, con la decurtazione di quattro punti dalla patente. Il contrassegno è stato ritirato e distrutto.