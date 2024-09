Cronaca Svizzera sotto shock: modella uccisa e fatta a pezzi dal compagno

In un orrore che ha scosso la Svizzera, Kristina Joskimovic, 38enne modella ed ex finalista di Miss Svizzera, è stata brutalmente uccisa dal suo compagno Thomas a Basilea. L'omicidio, avvenuto lo scorso febbraio, è tornato alla ribalta nei media svizzeri dopo la pubblicazione dei risultati autoptici sui resti della vittima. Secondo le ricostruzioni, Thomas ha strangolato la compagna e, in un macabro atto, l’ha poi smembrata utilizzando un frullatore. L’uomo ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, sostenendo di essere stato preso dal panico. Tuttavia, il livello di brutalità ha lasciato sgomenti gli inquirenti, che hanno descritto l'omicida come un soggetto dotato di un "notevole livello di energia criminale, con tratti sadico-sociopatici." La coppia, sposata dal 2017 e genitori di due bambine, viveva in una lussuosa abitazione a Basilea, ma i problemi erano noti tra chi li frequentava. L'arresto dell'uomo ha rivelato la sua confessione completa, lasciando la comunità svizzera inorridita da un atto di tale crudeltà. Thomas rimane in carcere, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questo agghiacciante omicidio. L'episodio ha sollevato un dibattito in Svizzera sul tema della violenza domestica, mentre la famiglia della vittima, devastata dal dolore, cerca giustizia per una vita spezzata in modo così barbaro.