Incidente sulla Provinciale 11: Auto fuori strada, ferita una bambina

Una tranquilla vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia di turisti in viaggio tra Riola Sardo e Narbolia, lungo la Provinciale 11, quando la loro auto è volata fuori strada, finendo in un campo adiacente. A bordo dell’auto c’erano marito, moglie e la loro bambina di pochi anni. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Oristano e del personale medico del 118. La squadra ha prestato i primi soccorsi ai tre occupanti, che sono stati successivamente trasferiti in ospedale con l’elisoccorso. Fortunatamente, secondo i rilievi dei Carabinieri, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente sono in corso, mentre la comunità locale esprime sollievo per il fatto che la giovane famiglia sia fuori pericolo.