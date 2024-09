Cronaca Sassari: Vandali incendiano il furgone di un 80enne, distrutti i suoi beni

Sassari, via Artiglieria – Un atto vandalico ha devastato la vita di un uomo di 80 anni, quando il suo furgone Mercedes è stato dato alle fiamme. L'anziano, colpito dal gesto vigliacco, non riesce a trattenere la rabbia e la disperazione: “Già fatico a camminare, adesso mi hanno proprio tagliato le gambe.” Tutti i suoi beni personali, inclusi vestiti e oggetti di valore, sono stati completamente distrutti nel rogo, lasciando l’uomo senza risorse. L'incendio ha attirato l'intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, ma il veicolo è ormai irrecuperabile. Le autorità stanno ora analizzando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona nella speranza di individuare i responsabili di questo gesto ignobile. “Vivo qui da un anno,” racconta ancora l'anziano, “non ho mai fatto male a nessuno e vengo ripagato così.” L’episodio lascia un segno profondo non solo sull’uomo, ma anche su una comunità che si ritrova a fare i conti con un gesto di pura crudeltà.