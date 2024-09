Sa Passillara Casteddaia: Un viaggio nella storia di Stampace - Iscrizioni ancora aperte per l'evento di sabato

Ma la passeggiata non si limiterà solo a una lezione di storia. La partecipazione attiva sarà al centro di questa esperienza, che si distacca dai tradizionali tour guidati. Sarà un momento di condivisione in cui i visitatori potranno dialogare, confrontarsi e scoprire insieme curiosità e storie sui "Cuccurus cottus", gli abitanti di Stampace noti per il loro spirito vivace. L'evento è aperto a tutti, con un contributo di 7 euro che include l’ingresso alla cripta. La partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 10 anni e per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. La passeggiata, della durata di circa due ore, è accessibile a tutti e non presenta difficoltà. Tuttavia, i posti sono limitati a 50 persone, per cui è necessario prenotare tramite WhatsApp al numero 351.9301080. Se siete alla ricerca di un’esperienza diversa, autentica e coinvolgente, "Sa Passillara Casteddaia" è l’occasione ideale per riscoprire un pezzo di storia di Cagliari, camminando tra le sue vie e lasciandosi trasportare dalle voci e dalle memorie di uno dei suoi quartieri più affascinanti.

Sabato 14 settembre, alle 17.45, il quartiere di Stampace a Cagliari si anima di vita, storia e tradizione con l’evento speciale "Sa Passillara Casteddaia: Storie di Stampace", organizzato dall’associazione I Love Sardinia. L'appuntamento parte dalla scalinata della chiesa di Sant’Anna, un luogo simbolico dal quale inizierà una passeggiata che promette di regalare ai partecipanti un’immersione nei racconti e nelle leggende di uno dei quartieri più antichi e affascinanti della città. Con oltre 300 nuovi iscritti nelle ultime settimane, l’associazione ha deciso di celebrare questa fiducia con un’iniziativa straordinaria. Sarà l’occasione perfetta per riscoprire le vie di Stampace, accompagnati da storie e aneddoti sui santi a cui sono consacrate le chiese del quartiere, come la Cripta di Santa Restituta, la chiesa di Sant'Anna e la suggestiva chiesa di San Michele. Quest'ultima custodisce una sacrestia definita dal Canonico Spano "un santuario d'arti", un vero gioiello nascosto nel cuore della città.