Lidl investe 70 milioni ad Assemini: la Sardegna diventa centro strategico per la GDO

Lidl, con questo centro di 37.000 mq, accorcia le distanze per i suoi rifornimenti locali e si impegna a ridurre l'impatto ambientale. La nuova logistica permetterà infatti di risparmiare oltre 5.000 tonnellate di CO2 l'anno, grazie anche a un impianto fotovoltaico che copre il 50% del fabbisogno energetico. Il Presidente di Lidl Italia, Massimiliano Silvestri, ha sottolineato l’importanza strategica di questo investimento, che non solo rafforza la presenza del marchio in Sardegna, ma rappresenta anche un impegno verso una crescita sostenibile e responsabile. Silvestri ha ringraziato partner e istituzioni locali per la proficua collaborazione, dichiarando: "Con questa nuova struttura vogliamo dare ulteriore slancio al nostro sviluppo sull’Isola, perseguendo una crescita che unisce innovazione e sostenibilità." L'apertura della Direzione Regionale di Assemini, che sarà pienamente operativa dal 1° ottobre, è la dimostrazione di come Lidl continui ad evolversi, accorciando le distanze con i clienti e migliorando l'efficienza logistica in Sardegna.

Lidl Italia accelera la sua espansione nel mercato sardo con l’inaugurazione della sua prima Direzione Regionale ad Assemini, in provincia di Cagliari. Questo progetto, frutto di un investimento di 70 milioni di euro, segna un importante passo avanti per la grande distribuzione organizzata (GDO) nell'isola, grazie alla creazione di un centro logistico all'avanguardia e la generazione di oltre 140 nuovi posti di lavoro. La struttura si aggiunge ai 750 punti vendita già attivi su tutto il territorio nazionale, di cui 23 presenti in Sardegna. L’iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo aziendale che prevede, entro i prossimi sei mesi, l’apertura di 40 nuovi punti vendita in tutta Italia, per un investimento complessivo di 400 milioni di euro.