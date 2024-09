Citius, altius, fortius - communiter “Più veloce, più in alto, più forte - insieme” L’olimpionico Stefano Oppo dal prefetto Angieri.

E’ proprio nell’ambiente oristanese, con il primo allenatore Antonio Marras e gli amorevoli e sempre presenti genitori Adriana e Luigi, che Stefano si innamora del canottaggio. Con tanto lavoro e sacrificio, dopo il primo successo come miglior canottiere sardo la sua prestigiosa carriera vola in alto, nella vetta dei Giochi Olimpici, fino al quarto posto a Rio 2016, il bronzo a Tokyo 2020 e l’ultima grande medaglia d’argento nel doppio Pesi Leggeri a Parigi 2024, accompagnato dal cuore della sua città natale, la città di Oristano, che ad ogni gara, fiero, batte forte per lui. Questa è la storia di Stefano Oppo, un grande campione nello sport, una persona speciale nella vita, umile, autentica, trasparente, che con la sua gentilezza ha conquistato tutti noi. A margine della visita, il Prefetto ha consegnato a Stefano una targa ricordo che esprime stima e riconoscenza per la Sua Medaglia Olimpica “frutto di talento, di tanto allenamento, d’impegno esemplare, di volontà, di sacrificio e senso di responsabilità”.





Foto Letizia Caddeo

