Alghero celebra il Sant Miquel Festival 2024: cultura, musica e tradizione

Non mancano eventi dedicati alla tradizione algherese, come la commedia Paìs de Alegries (24 settembre) e la premiazione della 41ª edizione del Premio Rafael Sari (28 settembre), seguita dal concerto di Claudia Crabuzza. Il festival non si limita alla cultura: il programma sportivo è altrettanto ricco, con il 24° Sardinia Open Wheelchair Tennis e la storica Alghero – Scala Piccada, giunta alla 62ª edizione. La città celebrerà anche l'inaugurazione della statua in onore di Tore Burruni, campione del mondo di pugilato, e diverse iniziative legate al patrimonio culturale durante le Giornate Europee del Patrimonio. Le celebrazioni culmineranno il 29 settembre, giorno dedicato al Santo Patrono, con la Messa Solenne e l'esibizione della Banda Musicale A. Dalerci. Un mese ricco di eventi imperdibili che sapranno unire tradizione e modernità, offrendo agli algheresi e ai visitatori un’esperienza culturale e artistica unica. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Alghero Turismo.

La città di Alghero si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono, San Michele, con un programma ricco di eventi che abbraccia tutto il mese di settembre. Il Sant Miquel Festival 2024 presenta una vasta gamma di manifestazioni, che spaziano dalla musica alla cultura, dallo sport alla tradizione. Questa mattina, al Quarter, il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessora al Turismo Ornella Piras hanno presentato ufficialmente il calendario delle celebrazioni, accompagnati dalla Fondazione Alghero e da altre figure istituzionali. Il festival offre un mix di concerti, cabaret, danza e molto altro, con artisti di spicco e iniziative culturali che coinvolgeranno tutta la comunità. Tra gli appuntamenti di spicco ci sono il concerto di Nada in duo con Andrea Mucciarelli (28 settembre), il cabaret di Pino e gli Anticorpi (27 settembre), e il tributo a Fabrizio De André con i Créuza de mä (26 settembre).