Cronaca Palau: turista muore mentre nuota, inutili i soccorsi

Tragedia ieri pomeriggio sulla spiaggia di Palau, dove un turista di 62 anni è stato colto da un malore mentre faceva il bagno. L'uomo, in vacanza, si trovava in acqua quando è stato improvvisamente soccorso dai bagnanti presenti sulla spiaggia, che sono riusciti a portarlo a riva. Purtroppo, nonostante l'intervento immediato di un medico che si trovava casualmente in spiaggia e che ha tentato di rianimarlo con un defibrillatore, non c'è stato nulla da fare. L'equipe medica del 118, giunta sul posto poco dopo, ha continuato i tentativi di rianimazione cardiopolmonare, ma dopo diversi sforzi ha dovuto constatare il decesso dell'uomo. Una giornata che doveva essere all’insegna del relax si è trasformata in tragedia, lasciando sconvolti sia i presenti sia i soccorritori.