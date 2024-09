Cronaca Porto Maga: Trascinata dalle onde, annega una turista di 62 anni

Nelle acque di Porto Maga, nel Sud della Sardegna, si è consumata una tragedia che ha visto una turista filippina di 62 anni, residente in Irlanda, perdere la vita. Nonostante le condizioni del mare fossero avverse, la donna ha deciso di entrare in acqua, forse sottovalutando la potenza delle correnti. Un attimo di distrazione, un colpo di fortuna mancato: le onde l’hanno trascinata al largo, e con il passare dei secondi, la forza del mare ha avuto il sopravvento. In pochi istanti, è scomparsa all'orizzonte, sotto gli occhi di chi, impotente, ha assistito alla scena. La disperazione ha ceduto presto il passo all’intervento tempestivo dei soccorritori. Sommozzatori si sono calati da un mezzo aereo, ma quando hanno raggiunto la donna, il mare aveva già imposto il suo verdetto. Il corpo è stato recuperato senza vita. La vicenda richiama ancora una volta l’attenzione sui pericoli delle acque del Mediterraneo, spesso imprevedibili anche per i nuotatori più esperti. Un mare che, nella sua bellezza, nasconde insidie mortali.