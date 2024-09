Venerdì e sabato grande festa a Pula per l’evento “Pula Streetball Fest”. Prevista anche una gara delle schiacciate

Venerdì le partite inizieranno alle 19. Alle 22 è prevista la spettacolare gara di schiacciate, alla quale si sono iscritti anche l’ucraino Danylo Hd e gli spagnoli Aitor Fernandez e Marc Jover: loro e gli altri protagonisti saranno giudicati da una giuria tecnica, che assegnerà un voto. Sabato partite di 3x3 dalle ore 19. Alle 23:30 le premiazioni. Durante le giornate del torneo sarà dedicato uno spazio alle associazioni che si dedicano alla pratica dello sport dei ragazzi disabili. Ci sarà, dunque, l’occasione per cimentarsi in altre discipline sportive come futsal, pallavolo, basket, badminton e tennistavolo. Sabato 14 settembre ci saranno anche le entusiasmanti performance di hip hop, curate dalla Ajò Lady Crew (inizio alle 22). Sarà possibile seguire la giornata conclusiva in diretta su YouTube, nel canale di BasketLand.

Venerdì 13 e sabato 14 settembre, in piazza del Popolo a Pula, si vivrà un nuovo momento di animazione di questa lunga estate pulese con il “Pula Streetball Fest”. Si tratta di un altro evento promosso dal Comune di Pula in collaborazione con la Fisb Sardegna e fa parte del circuito estivo di basket 3x3 della Fisb, la Free Italian Streetball, un’associazione sportiva dilettantistica che promuove il basket di strada. Il torneo celebra non solo lo sport ma anche la cultura locale, rappresentata dal logo che fonde il pallone e la silhouette della Torre del Coltellazzo, simbolo di Pula. Per due giorni, piazza del Popolo si trasformerà nuovamente in un vibrante villaggio sportivo in cui l’allegria dei partecipanti si unirà all’impegno agonistico. Si prevede la partecipazione di un centinaio di cestisti di ogni età, tra uomini e donne. Questo evento di fatto chiuderà il circuito dei tornei estivi 3x3 organizzati dalla Fisb Sardegna.