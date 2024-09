Cagliari sbanca il Lotto con tre quaterne sulla Nazionale: vincita da 649.800 euro

Ma la Sardegna non si ferma qui: a Tempio Pausania è stato registrato un altro colpo di fortuna con un terno sulla ruota di Genova, che ha fruttato al vincitore 11.500 euro. Questi risultati confermano il Lotto come un gioco capace di regalare emozioni e, per qualcuno, anche la possibilità di cambiare vita.

A Cagliari, la fortuna ha fatto tappa, regalando una vincita straordinaria. Sono state centrate ben tre quaterne identiche sulla ruota Nazionale con i numeri 10-43-63-81, per un totale di 649.800 euro. Il colpo è stato riportato da Agimeg e Agipronews, sottolineando come il capoluogo sardo sia stato protagonista di uno dei colpi più importanti del Lotto degli ultimi tempi.