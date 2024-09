Gringo, il rapper cagliaritano noto anche come Matteo Fois, è finito nei guai con la legge





È stato uno dei cani antidroga della Finanza a trovare la droga, che era stata nascosta in un’intercapedine ricavata tra la tappezzeria posteriore e le parti metalliche, all'interno di un pacchetto: 20 i grammi di cocaina, oltre a una dose di hashish e contanti (75 euro) che sono stati sequestrati. Grazie a un accordo tra gli avvocati difensori Marco Usai e Giorgio Loi e il giudice, Fois eviterà il carcere ma, per quattordici mesi, dovrà rimboccarsi le maniche in un’associazione che opera nel sociale, svolgendo al suo interno lavori di volontariato. Insomma, sembra che la sua carriera musicale abbia avuto una pausa forzata, ma chissà, magari questa esperienza gli ispirerà nuove rime e storie da raccontare.

L’artista – che assieme a Stifler (Alessio Arrais, estraneo ai fatti) forma la HP Gang, una delle formazioni del rap cagliaritano che da Mulinu Becciu è stato fermato nel corso di un servizio di controllo predisposto dagli investigatori della Squadra Mobile. A bloccarlo gli agenti della polizia, sulla statale all'altezza di Serrenti.