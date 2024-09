Alghero accoglie i mondiali e gli Europei di Beach Soccer: Sport e turismo protagonisti

Il sindaco ha poi ricordato i recenti successi sportivi della città, come l'evento di nuoto in acque libere e il ritorno del calcio, evidenziando che settembre sarà un mese ricco di appuntamenti: "Avremo anche gli Internazionali di tennis in carrozzina e la Scala Piccada a fine mese, un cartellone di eventi che arricchisce ulteriormente l’offerta di Alghero." Alla conferenza erano presenti anche il Presidente del CR Sardegna FIGC LND, Gianni Cadoni, e il Vicepresidente del BSWW, Gabino Renales, che hanno ribadito l’importanza del Beach Soccer per il territorio sardo. Cadoni ha ricordato i successi della Nazionale Italiana di Beach Soccer, che proprio ad Alghero si è laureata campione d’Europa nelle edizioni precedenti, esprimendo fiducia per un nuovo grande successo quest'anno.





L’evento, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, sarà un’occasione non solo per seguire le squadre italiane, ma anche per ammirare le migliori formazioni del mondo, con un totale di 34 squadre partecipanti tra la competizione maschile e femminile. Con un’arena che conta 1.200 posti, l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati.

L'Alghero si conferma una delle capitali sportive della Sardegna ospitando dal 10 al 22 settembre i Mondiali per Club e gli Europei di Beach Soccer. Durante la conferenza stampa di presentazione, il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, che rappresenta un’opportunità unica non solo per la visibilità della città catalana ma anche per consolidare il legame tra sport e turismo. "Siamo lieti e orgogliosi di ospitare nuovamente il Beach Soccer," ha dichiarato Cacciotto, sottolineando come questa manifestazione internazionale sia ormai diventata un appuntamento fisso per la città. "È un’opportunità per assistere a uno spettacolo entusiasmante, ma anche per valorizzare Alghero come destinazione sportiva e turistica."