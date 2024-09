Alghero: Interventi di manutenzione in corso fino al 13 settembre – Marinaro annuncia le aree coinvolte

In via Don Minzoni è in corso la manutenzione della rotatoria all’incrocio con la Strada dei Due Mari, mentre in Fertilia, in Piazza Venezia Giulia, sarà effettuato il ripristino delle cordonate. In via Vittorio Veneto, saranno rifatti i marciapiedi, in un’operazione che coinvolge i numeri civici 71, 110 e 112, garantendo un accesso più sicuro e agevole per i pedoni. Le aree verdi cittadine non sono state dimenticate: sono infatti in corso interventi di sfalcio, potatura e manutenzione in diverse aree, tra cui il Parco di via Fleming, la rotatoria di Calich, Piazza S. Michele e i Bastioni, per citarne alcune. Oltre a questi interventi sulle infrastrutture stradali e sul verde pubblico, è stata posta particolare attenzione alle scuole e agli stabili comunali.





La Scuola Media di via XX Settembre sarà interessata da una tinteggiatura completa delle aule e dei corridoi, mentre in Piazza dei Mercati si provvederà alla manutenzione delle aiuole. Alla palestra Argilera si interverrà per l'eliminazione di tracce di muffa, assicurando così la salubrità degli ambienti per gli utilizzatori. Questi interventi rientrano in un piano di manutenzioni più ampio, che vede l’amministrazione impegnata nel mantenimento e miglioramento costante della città. La programmazione resta soggetta a modifiche, in base alle esigenze che potrebbero emergere in corso d’opera.

L’Assessore alle Manutenzioni e Opere Pubbliche, nonché vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, ha recentemente annunciato una serie di interventi mirati alla manutenzione della città, programmati fino al 13 settembre. Questi lavori, svolti dalla società in house, sono essenziali per garantire un continuo miglioramento del decoro urbano e la sicurezza delle infrastrutture, con particolare attenzione a strade, verde pubblico e stabili comunali. L'elenco dei lavori previsti include il rifacimento del ciottolato in via Manno, nel centro storico, insieme al ripristino delle buche presenti, un intervento cruciale per il miglioramento della viabilità e della sicurezza pedonale.