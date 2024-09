I ragazzi del Roth sostengono i grandi eventi sportivi

Avvicinare il mondo della scuola tramite gli studenti a quello dello sport, conoscere l'attività organizzativa di eventi di livello internazionale, affiancando esperti del settore nel loro lavoro, promuovere un evento, rafforzare le proprie competenze linguistiche accompagnando, dove necessario, i gruppi stranieri, rappresenta un ottimo “banco” di prova ed un veicolo importante per rafforzare le proprie competenze e apprendere nuove conoscenze. Tutti i progetti extra scolastici proposti, hanno lo scopo, attraverso un adeguato percorso di formazione, di strutturare un gruppo di studenti dell’Indirizzo Sportivo e Turistico, in grado di collaborare alla realizzazione di eventi sportivi Regionali, Nazionali e/o Internazionali e manifestazioni organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (accoglienza, accompagnamento, ospitalità, attività culturali, ufficio stampa, premiazioni). L’attenzione per gli studenti da parte delle federazioni regionali, la FIN con Danilo Russo e Lorenzo Zicconi per gli eventi legati al nuoto, Gianni Cadoni per la FIGC per il calcio e Alberto Corradi per la FIT (tennis), hanno dato seguito ad una serie di collaborazioni sempre più crescenti oltre che per il nuoto anche, già dalla prossima settimana col campionato europeo di beach soccer e il torneo internazionale di tennis in carrozzina previsto per la fine di settembre. Anche per quest’anno, quindi, nell’ambito dei progetti di PCTO, gli studenti, supportati dai docenti del dipartimento sportivo, avranno una vasta gamma di proposte per potersi confrontare con esperienze estremamente importanti e di assoluto rilievo al fine di implementare le proprie competenze osservando cosa si cela dietro le quinte di un evento sportivo, dove l’impegno e la passione sono espressi al massimo.

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, gi studenti dell’IIS A. Roth di Alghero sono già operativi tanto che sono stati protagonisti in veste di assistenti steward ai Campionati Mondiali juniores di nuoto in acque libere, tenutisi in questi giorni ad Alghero nello specchio d’acqua antistante la Pineta Mugoni. Organizzati dalla FIN e dalla World Acquatics, i campionati mondiali sono per la prima volta approdati in Italia con una notevole ricaduta sulla promozione del territorio e con grande impegno organizzativo. A luglio, sempre organizzato dalla FIN e sempre ad Alghero, si è svolto un torneo internazionale pre- olimpico ospitando, presso la piscina comunale, le nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Croazia a pochi giorni dalle Olimpiadi di Parigi. Anche in questa occasione, gli studenti del Corso Sportivo del Roth sono stati un valido supporto operativo per gli organizzatori.