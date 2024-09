Ore di apprensione per Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90'

La notizia ha scosso profondamente il mondo dello sport, e in particolare i tanti fan che lo ricordano per le sue imprese in campo, quando con i suoi gol portò l'Italia fino alla semifinale nel mondiale casalingo. I familiari di Schillaci hanno rassicurato sulle sue condizioni, confermando che l’ex campione è sotto controllo e sta ricevendo tutte le cure necessarie. Nel frattempo, sono tantissimi i messaggi di affetto e sostegno che stanno arrivando da parte di amici, ex compagni di squadra e fan, che sperano in una sua pronta guarigione. Schillaci, negli ultimi anni, ha continuato a essere presente nel mondo dello spettacolo, partecipando a trasmissioni come Pechino Express, ma rimane soprattutto uno dei volti più amati del calcio italiano, grazie alle emozioni che regalò ai tifosi durante la sua carriera.

Il mondo del calcio è in ansia per Totò Schillaci, l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, diventato leggenda durante i Mondiali del 1990. Schillaci è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo per una polmonite, aggravata da una diagnosi di tumore. Le sue condizioni, al momento, sono stabili, ma l'ex bomber è monitorato costantemente da un'equipe medica specializzata.