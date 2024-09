Cronaca La crisi dell’azienda Cim, che opera nell’area industriale Mascia: «Preoccupati per i lavoratori e le sorti del territorio»

La notizia della crisi della Cim, azienda storica del nostro territorio operante all’interno dell’area industriale, non può che destare la massima preoccupazione in chi amministra la città di Sassari e ha a cuore ogni singolo posto di lavoro, ma anche il destino del Nord Ovest Sardegna e la prospettiva di un rilancio produttivo e occupazionale che coinvolga la comunità di tutta l’Area vasta. Personalmente e come sindaco di Sassari sento di dover esprimere massima vicinanza e solidarietà a quei lavoratori che, stando a quel che si apprende, devono fare i conti con i ritardi nel pagamento degli stipendi arretrati e sono costretti a vivere in un gravissimo stato di precarietà. Per questo motivo monitoreremo l’evolversi della situazione e verificheremo i prossimi passaggi ipotizzati per superare l’attuale impasse. L’unica cosa certa è che occorre battere ogni strada possibile per salvaguardare l’occupazione e assicurare il futuro di un’azienda del territorio.