Back to School firmato Hervé Tullet Seconda Edizione per l’Expo Idéale di Palazzo Doglio 13-15 settembre 2024

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dai laboratori creativi, pensati per stimolare la fantasia e il gioco in famiglia: La Fabbrica dei Disegni: Un laboratorio dove i piccoli artisti potranno creare e sperimentare, dando vita a un’opera d’arte collettiva attraverso uno speciale gioco di carte ideato da Hervé Tullet. Un Tuffo nel Blu: Un workshop ispirato ai giochi cromatici di Tullet, che permetterà ai partecipanti di esplorare linee e scarabocchi, trasformandoli in un meraviglioso mare blu. Quest'anno, oltre alle sessioni del 13 settembre alle ore 17 e 18.30, sarà disponibile anche un laboratorio aggiuntivo sabato 14 settembre alle ore 18.00. La mostra sarà aperta per tutto il weekend, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare le opere realizzate durante l’evento. Un’importante novità di questa edizione è la possibilità di acquistare i voucher per partecipare ai laboratori direttamente sul sito di Palazzo Doglio, nella sezione voucher, a partire da venerdì 6 settembre.





Il costo per ogni laboratorio è di 15 euro (includerà la merenda e il laboratorio la partecipazione dei genitori è gratuita) Il Back to School firmato Hervé Tullet si preannuncia come un evento unico, dove l'arte si fonde con il gioco e la creatività diventa un'avventura condivisa. Le opere più belle verranno selezionate e pubblicate a livello internazionale, portando un pezzo di Cagliari nel mondo. Hervé Tullet, classe 1958, è uno scrittore e illustratore francese famoso in tutto il mondo, vincitore di premi tra i più importanti nell’ambito della letteratura per l’infanzia. All'origine delle opere pubblicate e dei suoi laboratori c'è l'idea di arte collaborativa: l’opera d’arte è frutto della collaborazione e dell’inclusione. Tradotto in oltre 20 lingue, è stato per più di quattro anni nella classifica dei best seller del New York Times. Il metodo Tullet prevede che il potere della creazione non risiede nell’estetica, ma nel processo creativo, in cui il passaggio dall’idea all’azione genera vere e proprie sorprese per gli occhi. Il team del Museo in Erba di Lugano è “Ambassador” di Hervé Tullet per la formazione e esperienze condivise insieme. Ha realizzato, dal 2019 ad oggi, numerosi laboratori basati sul metodo Tullet, una grande Expo Idéale a Lugano e collaborato con Hervé Tullet per la formazione del personale e creazione dell’Expo Idéale al Festival Tanween a Ithra in Arabia Saudita prima del progetto in Sardegna nel 2023.

Palazzo Doglio si prepara ad accogliere la seconda edizione dell'Expo Idéale di Hervé Tullet, un evento imperdibile che dal 13 al 15 settembre, celebrerà la riapertura delle scuole. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa rinnova la collaborazione con il Museo in Erba di Lugano (Svizzera) e offre una nuova esperienza creativa ideata dal celebre autore internazionale Hervé Tullet. Durante il weekend, la corte di Palazzo Doglio si trasformerà in uno spazio vibrante e colorato, dove grandi e piccini saranno invitati a partecipare a un progetto internazionale di creazione collaborativa. L’Expo Idéale, concepita dal genio creativo di Tullet, permette a tutti di dar vita alla propria esposizione ideale, ispirandosi allo stile unico dell’artista.