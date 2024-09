Pianificazione d’emergenza per il rischio maremoto: il Prefetto Angieri firma il piano di settore

"È fondamentale", ha dichiarato il Prefetto Angieri, "assicurare un’accurata gestione del rischio legato ai maremoti per proteggere le popolazioni costiere". Il documento, redatto seguendo le linee guida nazionali, è uno strumento operativo che definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità dei vari organismi coinvolti nell'emergenza, dal livello statale a quello locale. Un ruolo chiave è attribuito ai Sindaci dei Comuni costieri, i quali sono incaricati di garantire un’efficace informazione alla cittadinanza. La loro funzione è determinante non solo per gestire l'emergenza, ma soprattutto per promuovere una cultura della prevenzione.





Come evidenziato dal Prefetto, l’informazione capillare sulle norme di comportamento da seguire in caso di allerta maremoto è uno strumento imprescindibile per accrescere la consapevolezza del rischio tra la popolazione. Questo piano si inserisce in un contesto più ampio di pianificazione d’emergenza, che mira a garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di eventi naturali di questa portata, integrando le competenze delle forze dello Stato con quelle delle amministrazioni locali.

Il Prefetto Salvatore Angieri ha ufficialmente sottoscritto il piano di settore per il rischio maremoto, un documento cruciale nell’ambito delle strategie di protezione civile volte a salvaguardare la popolazione costiera in caso di emergenza. Il piano, sviluppato dall’Ufficio di Gabinetto della Prefettura, rappresenta un tassello fondamentale nella prevenzione e gestione dei rischi connessi ai maremoti, un fenomeno che, seppur raro, può avere conseguenze devastanti.