Lanusei: Al Nostra Signora della Mercede arriva una Tac mobile

La scelta di puntare su uno strumento top di gamma e tecnologicamente avanzato deriva dalla volontà della direzione aziendale di evitare disagi all’utenza ogliastrina e dall’esigenza di non appesantire il lavoro alle altre aziende socio-sanitarie sarde e di conseguenza di tutto il sistema sanitario regionale. Le difficoltà logistiche per l'allestimento della postazione mobile sono state superate grazie alla sinergia che si è creata tra le diverse componenti della Asl interessate (vertici aziendali, personale tecnico, personale informatico e personale sanitario) e di tutte le aziende coinvolte (Ares, E-Distribuzione, Polizia municipale, aziende fornitrici del supporto). «Questa Tac mobile è decisamente più performante rispetto a quella in uso sino ad oggi nel nostro ospedale – spiega Gabriella Ferrai, direttrice della struttura complessa Tecnico logistico, patrimonio e acquisti della Asl Ogliastra – è infatti capace di effettuare immagini ad alta risoluzione a 160 strati, anziché a 64 strati. Questo mezzo mobile è lungo 14,7 metri e largo 6 metri – continua Ferrai – al suo interno sono presenti una sala di accesso, una sala esame e una sala refertazione. Inoltre, è un mezzo che può contare di tutta l’attrezzatura necessaria per agevolare il lavoro del personale sanitario e per garantire il massimo comfort del paziente». L’ammodernamento del parco tecnologico dell’ospedale di Lanusei proseguirà anche nel prossimo futuro. L’arrivo della Tac mobile per consentire la ristrutturazione dei locali della Radiologia in vista dell’installazione del nuovo tomografo, è solo uno degli step di un programma già stilato che vedrà arrivare nel nosocomio ogliastrino una nuova risonanza magnetica ed un nuovo angiografo. Entrambe le apparecchiature sono finanziate dal Pnrr e la loro consegna è prevista per l’inizio del 2025.

Il nuovo macchinario è già operativo e consentirà la realizzazione dei lavori di ammodernamento del reparto di Radiologia, senza interrompere l’attività diagnostica. Lanusei, 6 settembre 2024 – Una Tac mobile di ultimissima generazione e dalle altissime prestazioni è stata collocata all’esterno dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei. L’arrivo di questo gioiello tecnologico consentirà i lavori di ristrutturazione dei locali del reparto di Radiologia del nosocomio ogliastrino e l’installazione di un nuovo macchinario che sostituirà quello utilizzato sino ad ora. Il rimorchio che contiene il tomografo è stato posizionato nel cortile del presidio ospedaliero, nella zona limitrofa al Pronto soccorso. La Tac mobile è stata collocata in modo da essere facilmente accessibile ai pazienti ed al personale sanitario, ed è stata collegata al presidio attraverso un percorso coperto. «Si tratta di un macchinario che non ha niente da invidiare a quelli che vengono abitualmente utilizzati all’interno dei reparti degli ospedali – sottolinea Roberto Prost, direttore della S.c. di Radiologia del N.S. della Mercede – questo tomografo ci consentirà di proseguire senza interruzioni l’attività ordinaria: siamo in grado di assicurare tutti gli esami 24 ore su 24, sia quelli programmati, sia gli esami esterni. Ovviamente riusciremo a gestire anche tutte le urgenze derivanti dalle necessità del Pronto soccorso e del resto dell’ospedale».