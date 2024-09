Grande devozione per Sant’Agostino. L’omonimo Quartiere di Alghero ha festeggiato il suo patrono

Un importante numero di devoti, autorità civili, religiose e militari hanno seguito il corteo fino al piazzale della casa di riposo di Sant’Agostino dove Padre Franco ha celebrato la Santa Messa con l’accompagnamento dei canti eseguiti dal coro Diocesano. E’ seguito il momento conviviale “E le stelle stanno a guardare” omaggiato dai supermercati Coop Alghero e dalla Panetteria Oggiano al quale hanno partecipato circa 200 persone. Un nuovo modo di festeggiare la Solennità di Sant’Agostino, un primo rilancio di una festa che per anni è stata una delle più importanti e sentite della città. Grazie a Padre Franco che è riuscito a coinvolgere in maniera egregia sia la comunità parrocchiale, che le realtà associative già ampiamente rodate in materia di organizzazione di eventi, quali il Comitato Area Sant’Agostino e il CCN Sant’Agostino. La Solennità ha goduto del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Da mercoledì 28 al 31 agosto la comunità di Sant’Agostino è stata avvolta dalla devozione del Santo, con il triduo officiato da Padre Franco nella omonima chiesa del quartiere. Giovedì 29 agosto è andato in scena “Agostino due volte mio figlio” un recital con musica, testi e video che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico. Venerdì 30 agosto è stato il momento di riflessione e preghiera del “Rosario sotto le stelle” sul sagrato della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù. Sabato dalle 18:00 colori e giochi in largo Guillot con l’esibizione dell’Albero di Macramè, artisti di strada inseriti nel manifesto del Mamatita Festival e che il direttore artistico Chiara Murru ha fortemente voluto inserire nel programma della solennità di Sant’Agostino. Hanno divertito i bimbi con vari giochi: clave, palline, cerchi, monocicli e tanto altro al fine di sperimentare le proprie abilità e imparare a stare in equilibrio, divertirsi e frequentare per qualche ora una vera e propria “scuola di circo”. Domenica primo settembre la musica della Banda Musicale A. Dalerci ha aperto la processione in onore di Sant’Agostino, il simulacro del Santo ha attraversato le vie del Quartiere accompagnato dai numerosi soci dell’Associazione Nazionale Marinai D’Italia.