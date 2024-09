Terrore a Muravera: 31enne arrestato per incendio e estorsione ai danni della madre

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito ha evitato che le fiamme distruggessero completamente la casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Muravera, che hanno subito identificato il responsabile dell’incendio. Dalle indagini è emerso che il 31enne aveva instaurato un clima di terrore costante, minacciando la madre in più occasioni e causando nella donna uno stato di grave ansia e paura. L'arresto è scattato con l'accusa di incendio doloso, stalking ed estorsione. Il giovane è ora sotto custodia, mentre la madre, vittima di anni di soprusi, è stata messa in sicurezza. Questo episodio mette in evidenza la gravità della situazione e la necessità di intervenire con tempestività in casi di violenza domestica, per evitare che si arrivi a conseguenze irreparabili.

Muravera – Un 31enne è stato arrestato nella notte dai Carabinieri con accuse pesanti di incendio doloso, stalking ed estorsione ai danni della madre sessantenne. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato protagonista di una vicenda di violenza domestica che si protraeva da tre anni. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'uomo ha reso la vita della madre un vero e proprio incubo, sottoponendola a continue minacce e vessazioni con l’unico scopo di estorcerle denaro per finanziare i suoi vizi. La situazione è degenerata la scorsa notte, quando il 31enne ha deciso di appiccare un incendio all'interno dell'abitazione di famiglia.