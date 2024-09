Lettera aperta di Bachisio Bandinu. La posizione di Repùblica

Se l’unità dei comitati e di tutti coloro che si oppongono all’assalto è utile e auspicabile, appare molto difficile riuscire anche solo ad immaginare qualche tipo di unità con la classe politica autonomista, sia di centrosinistra sia di centrodestra, strutturalmente impossibilitata ad agire nell’interesse del popolo sardo. Dal nostro punto di vista invece sarebbe cruciale il ruolo di realtà come Corona de Logu, l’assemblea degli amministratori indipendentisti. Auspichiamo che questa iniziativa, come tutte le altre preziose battaglie nonviolente contro la speculazione energetica, possa effettivamente servire per la creazione della citata “Assemblea Costituente del popolo sardo” che per noi porta necessariamente con sé il risveglio della coscienza nazionale dei sardi e la formazione di un governo da parte di forze politiche e classe dirigente che lavora per l’interesse della nazione sarda. D’altronde la vertenza sull’assalto energetico è l’ennesima prova del nove: gli interessi dello Stato italiano non coincidono mai con quelli della nazione sarda.

Una comunità coesa vince qualsiasi ingiustizia. Ce lo insegna dal 1969 la mobilitazione di Pratobello: volti e corpi contro armi ed esercito. Ce lo insegna con i suoi studi il professor Bachis Bandinu, uno dei padri culturali della Sardegna contemporanea. E non è un caso che proprio da parte sua arrivi questa proposta, fatta di visione globale e responsabilità nazionale sarda, che, anche solo per il fatto di essere stata formulata, costituisce già un elemento di coesione popolare delle sarde e dei sardi. Le donne e gli uomini di Repùblica sono strutturalmente interni a questa visione e a questo approccio e non possono far altro che appoggiarla e sostenerla. Ma sono consci delle difficoltà del caso e degli interessi in ballo.