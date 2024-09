Sicurezza estiva a Nuoro: controlli straordinari dei Carabinieri, arresti e operazioni di contrasto alla criminalità

L’Arma ha perseguito circa 1.380 delitti nella provincia di Nuoro, dimostrando un'efficace presenza sul territorio. Nel contrasto alla produzione, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati oltre 35 kg di droga, con 90 persone segnalate alla Prefettura come assuntori. Importanti risultati sono stati ottenuti anche nella lotta contro l'abuso di alcol: 36 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Tra gli episodi più significativi, l'arresto di un 53enne di Meana Sardo, autore di un tentato omicidio con una zappa, e la cattura di due persone di Oliena, responsabili di un tentativo di rapina all'ufficio postale di Brunella, frazione di Torpè.





Inoltre, l'operazione che ha visto l'arresto dei responsabili della truffa telefonica del finto Maresciallo dei Carabinieri, perpetrata ai danni della madre e della zia della Presidente della Regione Sardegna, ha dimostrato l'efficacia della collaborazione tra i diversi Comandi. Non meno degno di nota è l’intervento a Cala Liberotto, dove due giovani Carabinieri liberi dal servizio hanno salvato tre bambini e il loro padre che rischiavano di annegare. I controlli straordinari proseguiranno anche nel mese di settembre, con l’obiettivo di mantenere un presidio costante di sicurezza sul territorio, dimostrando l'impegno continuo dei Carabinieri nel garantire l'ordine pubblico e la protezione della comunità.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha intensificato i controlli su tutto il territorio durante il periodo estivo, con un’operazione che ha coinvolto numerose unità e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, soprattutto lungo le coste e in occasione di eventi pubblici. L'attività, concentrata nei mesi estivi e nei weekend, ha visto un potenziamento dei controlli su strada, in particolare nelle aree ad alto traffico, e l’impiego di pattuglie a piedi con personale in abiti civili nelle zone di aggregazione. Questo dispiegamento di forze ha avuto un chiaro obiettivo: contrastare i reati predatori, con un’attenzione particolare ai furti in abitazione, e garantire la sicurezza notturna nelle zone più affollate. Il bilancio delle operazioni dal 1 giugno al 1 settembre parla chiaro: oltre 50.000 persone e 34.000 mezzi di trasporto sono stati controllati, portando a 40 arresti e 470 denunce.