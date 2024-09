Alghero: Lavori di manutenzione urbana in corso, il vicesindaco Marinaro informa i cittadini

Gli interventi, che vedono impegnati il servizio Manutenzioni, il servizio Ambiente e il servizio Verde della società in House, comprendono una serie di attività mirate a migliorare la vivibilità e la sicurezza delle strade e degli spazi verdi urbani. Nel dettaglio, le operazioni previste includono: Rasatura e scerbatura di bordo strada, bordo muro e formelle, per garantire ordine e pulizia lungo le vie cittadine.





Potatura e abbattimento: in particolare, si procederà alla mondatura degli olmi e all'abbattimento degli esemplari morti, per tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare il decoro urbano. Annaffiatura delle aree verdi, essenziale per mantenere la flora cittadina in buono stato, soprattutto durante i periodi di siccità. Potatura del verde alberate con interventi mirati allo sfoltimento delle chiome in corrispondenza dei poggioli e delle finestre delle abitazioni, prevenendo così situazioni di pericolo e migliorando la qualità della vita dei residenti. Sfalcio delle erbe interstiziali, per mantenere puliti i marciapiedi e le aree pubbliche. Rifacimento della segnaletica orizzontale: questo include la ristrutturazione delle strade e dei marciapiedi, un intervento fondamentale per la sicurezza stradale. Manutenzioni elettriche e idrauliche, per garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture cittadine.





Il vicesindaco Marinaro ha ricordato che la programmazione potrebbe subire modifiche in corso d'opera e sarà aggiornata settimanalmente per rispondere alle esigenze emergenti e alle condizioni climatiche. Questa serie di interventi dimostra l'impegno dell'amministrazione comunale di Alghero nel mantenere la città in uno stato di ordine e sicurezza, curando in particolare il verde pubblico e le infrastrutture, fondamentali per il benessere dei cittadini e l'accoglienza dei turisti.

L'assessore alle Manutenzioni e vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, continua a tenere la cittadinanza informata riguardo ai lavori di manutenzione in corso in diverse zone della città. Attraverso i canali ufficiali, è stata comunicata la programmazione relativa agli interventi di manutenzione del verde pubblico e di infrastrutture essenziali, che saranno eseguiti fino al 6 settembre.