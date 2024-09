Appello disperato per Elio: gatto smarrito a Cagliari, si cerca aiuto per riportarlo a casa





Per questo motivo, hanno diffuso un appello a chiunque possa avere notizie del micio o lo stia ospitando, chiedendo gentilmente di contattarli e restituirlo alla sua famiglia, che lo sta cercando disperatamente. Daniele, il proprietario, ha messo a disposizione il suo numero di telefono per chiunque abbia informazioni utili: 351 587 6158. Nonostante i numerosi tentativi di ritrovare Elio, attraverso volantini e annunci sparsi per la città, il gatto sembra svanito nel nulla. La famiglia spera che questo annuncio possa raggiungere qualcuno che lo ha trovato e che, magari, non sa a chi rivolgersi. Chiunque abbia notizie è invitato a contattare Daniele il prima possibile. Riportare Elio a casa non solo allevierebbe il dolore della sua famiglia, ma restituirebbe anche a questo micio anziano la serenità del suo ambiente domestico. Ogni piccolo gesto può fare la differenza in queste situazioni, e la comunità di Cagliari è chiamata a unirsi per aiutare Elio a tornare a casa.

A Cagliari, un appello accorato è stato lanciato per ritrovare Elio, un gatto di 11 anni che si è smarrito lo scorso 28 agosto 2024 tra via Giuseppe Palomba e via Amat. Elio è un gatto di manto grigio e bianco, facilmente riconoscibile grazie a una particolarità: ha tre polpastrelli neri e uno rosa. Nonostante il suo aspetto rassicurante, Elio è un gatto timoroso delle macchine e non è abituato a uscire, il che rende la sua scomparsa ancora più preoccupante. La famiglia di Elio teme che qualcuno possa averlo trovato e, pensando di fare del bene, lo stia tenendo in casa.