Straordinario Ganeshamoorthy, regala all'italia la prima medaglia d'oro nell'atletica polverizzando il record del mondo nel lancio del disco

Si incrociano le dita aspettando i lanci dei rimanenti sei avversari, con l’azzurro in testa alla gara, ma gli avversari non riescono ad andare oltre al 20.62 di Apinis che prende l’argento mentre l’ex primatista Rocha è bronzo con 19.48. È dunque oro per l’atleta originario dello Sri Lanka ma naturalizzato italiano e nello specifico romano, che solo un anno fa gareggiava in ben altra disciplina.

Rigivan Ganeshamoorthy, 25 anni e debuttante, al turno numero quattro, comincia in sordina la sua gara di lancio del disco categoria F52, con un primo lancio annullato, poi la magia: il secondo lancio già nuovo record del mondo 25.48, subito bruciato dal terzo lancio a 25.80. Ancora più impressionante il quarto lancio, con l’atleta che non si accontenta: la misura di 27.06 sembra essere ormai imprendibile dagli avversari, oltre che essere il definitivo record del mondo, poi il calo e non si migliora più con un 22.10 e la chiusura della sua gara con 24.10.