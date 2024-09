Un medico di Quartu stroncato da un malore sulla spiaggia di Colostrai

Chi lo conosceva sapeva che Sorano soffriva di problemi cardiaci, un'ombra che si portava dietro da tempo. Eppure, anche il cuore più esperto e consapevole può tradire, soprattutto quando il destino decide di calare il sipario senza preavviso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Muravera, che hanno seguito le procedure di rito. La salma del dottor Sorano è stata rimossa e affidata alla famiglia, a disposizione della Magistratura per gli accertamenti del caso. Così, quella che avrebbe dovuto essere una giornata di sole e mare si è trasformata in un ultimo, fatale atto. Un medico abituato a salvare vite si è trovato dall'altra parte, in una lotta disperata contro il tempo che, questa volta, non gli ha concesso scampo.

Una mattina di fine estate, che avrebbe dovuto essere un tranquillo momento di svago, si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Colostrai, vicino Muravera. Gian Gabriele Sorano, un medico in pensione di 68 anni, ha accusato un malore improvviso poco dopo le 10:30. Sorano, noto per la sua lunga carriera a Quartu, si è accasciato sulla sabbia, circondato da bagnanti increduli e impotenti. Nonostante l'intervento immediato del personale del 118, accorso sul posto non appena scattato l'allarme, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.