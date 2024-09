Fedez e la Sardegna: Vacanze tra sole, feste e una multa da 60 euro

Lasciamo un pezzo di cuore in questa splendida terra." Ma insieme ai ricordi, Fedez si porta via dalla Costa Smeralda anche una multa. Durante le sue giornate di relax, il cantante ha parcheggiato un quadriciclo a motore, preso a noleggio, in modo non proprio ortodosso. Risultato? Un verbale di 60 euro. Sempre pronto a scherzare, Fedez non ha mancato di commentare l'accaduto sui social: "Sono indignato," ha ironizzato.





"Era un parcheggio perfetto." Una battuta che, come al solito, ha strappato un sorriso a molti. Certo, non il tipo di souvenir che il rapper si aspettava, ma in fondo, tutto si stempera sotto il cielo della nostra bellissima Sardegna. La multa sarà un piccolo prezzo da pagare per delle vacanze indimenticabili, tra lusso e quel pizzico di leggerezza che non guasta mai.

Le vacanze in Sardegna di Fedez si sono concluse con il solito mix di glamour e ironia, ma questa volta con un piccolo imprevisto che ha fatto sorridere i suoi fan. Tra feste esclusive e giornate sotto il solleone, il rapper ha voluto salutare l'Isola con un messaggio affettuoso: "Grazie per averci regalato giorni indimenticabili.