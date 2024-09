Tresnuraghes: 130 fedeli chiedono il trasferimento del parroco Don Andrea Manca

Tra i motivi principali del malcontento spiccano le difficoltà organizzative durante la Festa di Nostra Signora di Bonaria, il difficile rapporto con le Confraternite, e un atteggiamento percepito come ostile verso alcuni membri della comunità. La situazione è ormai insostenibile, tanto che i fedeli non solo hanno chiesto il trasferimento del Parroco, ma anche un incontro urgente con il Vescovo per discutere queste problematiche. È chiaro che, per loro, Don Andrea Manca non può più continuare a guidare la parrocchia di Tresnuraghes. Il messaggio dei fedeli è forte e inequivocabile: la comunità ha bisogno di un cambiamento, e il primo passo è un nuovo pastore. Ora la decisione è nelle mani della Curia, che dovrà valutare con attenzione come rispondere a questa richiesta, nell’interesse di tutti.

A Tresnuraghes, un gruppo consistente di fedeli ha preso una decisione chiara e determinata: Don Andrea Manca, attuale Parroco della Parrocchia di San Giorgio Martire, deve essere trasferito. La richiesta, firmata da 130 parrocchiani, è stata inoltrata al Vescovo della Diocesi di Bosa Alghero, Monsignor Mauro Maria Morfino, attraverso una lettera di protesta. I fedeli hanno espresso insoddisfazione verso l’operato del Parroco, evidenziando comportamenti ritenuti "non positivi" e problematici soprattutto negli ultimi due anni.