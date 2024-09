Cronaca Quartu Sant'Elena: Ritrovato il barboncino George, tornato sano e salvo a casa

Finalmente una buona notizia per il signor Calvino e per tutti coloro che hanno seguito la vicenda: George, il barboncino Toy Red rapito a Quartu Sant'Elena, è stato ritrovato. Il piccolo cagnolino è stato individuato grazie a segnalazioni che indicavano la sua presenza in un prato vicino a una chiesetta a Settimo San Pietro. Il padrone, accorso subito sul posto, ha raccontato con emozione: "Stava benissimo e quando ha sentito il rumore della mia macchina mi ha riconosciuto subito." Un momento di gioia per entrambi, dopo giorni di preoccupazione. Nonostante il lieto fine, Calvino ha deciso di sporgere denuncia in Questura per fare luce sull'accaduto e individuare i responsabili di questo gesto inqualificabile. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa con il ritorno a casa di George, ma che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe.